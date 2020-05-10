離家百里只求溫飽 伊朗解封兩難他們最知道

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（法新社德黑蘭9日電） 中東2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重災區伊朗最近鬆綁社交限制，首都德黑蘭居民享受解封的同時，新增案例卻又見暴增，有人憂心忡忡，也有人迫於生活，只能無奈接受。

店老闆曼努切赫爾（Manouchehr）不屑地看着德黑蘭西區薩迪基耶區（Sadeghieh）外彙兌換店外的排隊人龍，嘟囔着說：「一群笨蛋。」

在這長長人龍中排隊的民眾大多一個挨着一個，而且沒戴口罩。

交通警察告訴法新社，外彙兌換店重新開放以來，這種人龍就成了常見的風景；他還忍不住抱怨說，民眾很少遵守基本防疫守則。

伊朗政府3月開始實施管控措施之後，4月11日以經濟因美國懲罰性制裁委靡不振、商業需要重新運轉為由，局部鬆綁德黑蘭市郊的限制措施。

在那過後一周，政府允許德黑蘭小企業恢復營業，接着允許購物中心自4月21日起開放，理髮院則可從5月6日起恢復營業，數周來死寂一片的德黑蘭街道、市集、購物中心，開始恢復從前的人聲鼎沸。

購物中心裡的店老闆米拉德（Milad）不滿政府宣布解封，他說，「來光顧的顧客會害死我們，我們是被逼來上班的」。

有800萬居民的德黑蘭人口稠密，也是吸引他省勞工的磁鐵，誠如副衛生部長哈利其（Iraj Harirchi）所言，德黑蘭是伊朗抗疫的「阿基里斯腱」。

衛生部傳染病專家馬達尼（Masoud Mardani）表示：「人們小心翼翼地減少了感染，但一開始掉以輕心，就看到了病例增加。」

他告訴半官方的伊朗學生通訊社（ISNA），最近案例增加「部分是因為解封，人們開始外出購物」，德黑蘭省內人們移動增加也是原因之一。

衛生官員表示，如果病例持續增加，會重新實施嚴格的限制措施，但許多伊朗人怕生活無以為繼，堅持上工。

22歲青年哈邁德（Hamed）說：「過日子需要錢，大家都需要工作，因為這病毒跟着我們已經3個月了。」

他也是上街沒戴口罩的其中一人，因為他覺得戴口罩「基本上沒有用」

他從科姆市（Qom）跋涉150多公里來到德黑蘭的私人公司上班，這150公里路程的煎熬他每幾天就得忍受一次，而且他不能拒絕，因為擔心飯碗不保。

伊朗2日新增確診人數為802例，創下3月初以來新低，但之後每日新增確診數開始重新飆高，今天更來到單日飆破1500例，累計確診數超過10萬6000人。

2月19日科姆市通報首兩起死亡病例之後，伊朗至今已近6600人死於2019冠狀病毒疾病。

© 2020 AFP