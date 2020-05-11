不敵疫情 哥倫比亞航空公司聲請破產

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（法新社波哥大10日電） 拉丁美洲第2大航空公司哥倫比亞航空公司（Avianca）今天在美國聲請破產保護，以求重整2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「不可預期的衝擊」所造成的沉重債務。

哥倫比亞航空公司在哥國首都波哥大（Bogota）發出的聲明中提到，哥航與「一些子公司和關係企業」已在紐約法院要求「自願依美國破產法第十一章」聲請破產保護。

此一程序讓財務陷入困頓的公司企業得以對債務進行重整和重建工作。

聲明中說，哥航營運「嚴重受到2019冠狀病毒疾病疫情」以及聯邦航空旅行限制影響。

聲明還指出，公司「固定成本仍然很高」。

隨着國內確診人數持續增加，哥國總統杜克（Ivan Duque）決定關閉領空，哥航3月底因此暫停所有客機營運。

根據聲明內容，停飛「已讓公司減少逾8成的綜合收益，且對資金流動性造成重大壓力」。

聲明還說，公司2萬多名員工中，有1萬2000人放無薪假。

哥航要求紐約法院優先「授權履行工作承諾」，讓公司「對員工的補償方案能維持運作」。

為遏止疫情擴散所實施的禁足措施和旅遊限制對航空業造成直接影響，使得全球航空業遭受沉重打擊。

根據國際航空運輸協會（IATA），拉丁美洲航空公司今年營收將減少150億美元，是拉美航空業歷來最嚴重的危機。

2003年已在美國聲請過破產的哥航，去年凈虧損達到8億9400萬美元，而前一年獲利只有110萬美元。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP