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（法新社香港11日電） 美國上周公布的4月失業率創下大蕭條以來新高，但不如預期糟糕。而部分2019冠狀病毒疾病疫情最嚴重國家死亡病患持續減少，加上各地政府放寬行動限制措施，亞洲股市今天大多走揚收紅。

美國勞工部8日公布，4月就業人口銳減2050萬人，創單月新高；4月失業率因此飆上14.7%，寫下經濟大蕭條（the Great Depression）時期以來美國單月失業率最高紀錄。

不過，由於美國失業率數據略優於市場預期，美國股市8日收盤勁揚，3大指數寫下單周2.6%至6%漲幅。

投資人如今將焦點轉向各國解除行動限制措施的計畫。美國和其他國家實施的這類防疫措施，造成全球數以十億計人口過去數個月大多時間必須留在家中。

金融服務公司AxiCorp的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「負面數據瀰漫的迷霧中出現希望。絕大多數失業人口預期會再獲企業僱用。」

他指出：「（美國）就業報告幾乎所有數據顯示，暫時性失業人口達到如此規模，前所未見。外界因此期待，人們重返就業速度會相當快。」

另一方面，包括法國、德國和美國在內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重國家，傳出新增死亡病例持續減少。而部分國家的領導人也宣布放寬防疫限制措施。種種消息激勵投資人信心。

東京股市今天收盤上漲1.1%，香港股市收高1.5%，雪梨股市收漲1.3%，台北股市收高1.0%，新加坡和馬尼拉股市皆收漲0.8%，威靈頓股市收高0.6%，曼谷、雅加達和吉隆坡股市也全數收紅。

然而，首爾股市今天收盤下滑0.5%。上海股市終場也翻轉盤中漲勢，收跌不到0.1%，未受中國央行承諾祭出「更強大」政策支持中國經濟的利多消息激勵。

© 2020 AFP