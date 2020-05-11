伊朗累計確診逼近11萬人

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（法新社德黑蘭11日電） 伊朗今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情新增45人死亡，累計不治人數達6685人，累計確診近11萬人。衛生官員警告民眾要確實遵守防疫衛生規範，否則難以遏止疫情蔓延。

伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）傳出案例激增，當局再度實施嚴格的防疫措施，遏止疫情蔓延。

伊朗副衛生部長萊希（Alireza Raisi）說：「胡齊斯坦省因住院人數增加，民眾未遵守防疫規範，疫情惡化。倘若我們不小心謹慎，這種情況可能會發生在其他任何省。」

伊朗政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）說，胡齊斯坦省僅不到一半的民眾確實遵守衛生規範。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）表示，境內過去24小時新增1683起確診病例，累計確診病例數來到10萬9286起。目前住院確診病例中，總計已有8萬7422人康復出院，另外有2703人病情危急。

伊朗國家電視台今天播放的影像畫面顯示，首都德黑蘭解除抗疫封鎖措施後，居民恢復外出走動，很多沒有配戴口罩。部分受訪民眾解釋說，現在的天氣太熱，沒辦法戴口罩。也有人說，熱氣可以殺死病毒。

© 2020 AFP