來自英法旅客免祭隔離措施 強生馬克宏點頭

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（法新社巴黎10日電） 法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天表示，英國首相強生（Boris Johnson）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已取得共識，如今已不需對來自兩國的旅客祭出隔離措施。

強生今天說，鑒於冠狀病毒疾病大流行，英國會「即刻」隔離來自國外的航空旅客。若干媒體報導，倫敦當局正在考慮對來自境外的所有旅客強制進行為期14天的隔離檢疫。

艾里賽宮說，兩國領導人通電話時，矢言將攜手合作，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開始趨緩時，防止跨境傳染的風險。

強生辦公室說：「現階段將不對來自法國的旅客實施隔離措施，彼此將以協調一致與互惠的方式採取任何措施。」

強生辦公室補充說，兩國政府將成立一個工作小組，「以確保在接下來幾周內展開這項合作」。

在正常情況下，每天有數以萬計通勤者往返英法兩國，其中許多人會搭乘「歐洲之星」（Eurostar）。只要兩小時出頭，這列高速列車就會穿越英法海底隧道（Channel Tunnel），將乘客送往目的地。

法國本周稍早表示，將對進入法國的所有旅客實施新的隔離檢疫措施，歐盟國家與英國目前不在此限。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情地圖顯示，英國迄今累計22萬449例確診，3萬1930人死亡；法國累計17萬7094例確診，2萬6383人死亡。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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