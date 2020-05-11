俄單日確診創新高 蒲亭將就疫情發表談話

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（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日確診人數再創紀錄，累計死亡人數已超過2000人，總統蒲亭今天將就疫情對全國發表談話。

克里姆林宮透過聲明表示，蒲亭這次談話內容將包括疫情本身，以及支持俄國經濟的措施。

預料蒲亭將就現行全國封鎖令，公布相關決定。目前當局預計明天開始放寬封鎖令。

根據俄國政府成立的官方疫情數據網站，過去24小時境內新增1萬1656人確診，累計確診人數達22萬1344人。

俄國官員說，當局嚴格實施篩檢才使得確診數上升。截至目前已有560萬人完成檢測，近半數染疫者沒有癥狀。

但反對派仍質疑不治人數偏低，以及俄國記錄死亡案例的方式。還有醫師表示，最初篩檢工具經常出現偽陰性結果。

由於俄國病例絕大多數出現在莫斯科城內與周邊，一些地區已開始放寬嚴重影響經濟的防疫限制令。

人口稀疏的雅庫提亞（Yakutia）、 馬加丹（Magadan）、雅馬（Yamal）等地已解除出門限制，並允許部分店家恢復營業，但要求人們保持距離。

莫斯科市長也已宣布部分產業與工地可以復工，但自明天起必須強制戴口罩手套。

俄羅斯鄰國烏克蘭與喬治亞共和國今天開始鬆綁限制令，哈薩克也解除緊急狀態。

© 2020 AFP