俄醫學院學生抨擊 政府強迫在冠狀病毒醫院實習

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（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯醫學院四年級生亞歷山德拉（Alexandra）表示，她希望成為傳染病專家，但校方要求學生必須在治療染疫患者的醫院完成必修實習，令她猶豫退縮。

俄國政府強迫醫學院四、五、六年級生前往治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的醫療院所完成醫學實習，熱心的醫護人員反對這項決定，擔心他們可能染疫、感染家人或面臨開除，這些學生最小隻有21歲。

俄國衛生部4月27日宣布，這項措施將於5月1日起生效，唯有具有「醫療禁忌症」的學生才可拒絕。根據這項命令，所有醫學領域學生都受影響，包括牙科及小兒科。

首都莫斯科謝切諾夫第一國立醫科大學（Sechenov First Moscow State Medical University）學生亞歷山德拉批評：「這並非出於選擇的自願工作。冠狀病毒很危險，他們應讓人們選擇。」

另外，醫學院六年生斯維拉娜（Svetlana）也指出：「拒絕前往的學生，將無法獲得資格，並且可能遭到開除。」

斯維拉娜、亞歷山德拉及其他學生在匿名情況下告訴法新社這些情況，因為他們害怕遭到開除或受到其他報復。

亞歷山德拉說：「我們還不是醫生，我們的任務是接受教育。有人擔憂我們將派不上用場，反倒會傳播感染。」

她還說，學生被要求在正規醫院實習，包括會接觸冠狀病毒患者的「紅色區域」。

俄國確診病例今天達到22萬1344起，超過義大利和英國，位居全球第3，僅次於美國和西班牙，俄國全國累計2009人不治。

© 2020 AFP