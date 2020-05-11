印度放寬封鎖措施 客運鐵路將分階段恢復運作

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（法新社新德里11日電） 印度預定將於17日解除封鎖，隨着當局放寬防疫限制措施，印度鐵路公司宣布明天起將「逐步」恢復鐵路網運作。

印度鐵路網規模之大堪稱全球數一數二，印度鐵路公司（Indian Railways）昨天晚間表示，將有列車從首都新德里（New Delhi）開到孟買（Mumbai）、班加羅爾（Bangalore）及清奈（Chennai）等15座城市，往返共計30趟。

印度鐵道部在聲明中還說，印度鐵路公司計畫從明天起逐步恢復客運列車運行，之後將針對新路線加開更多特殊列車。

聲明提到，旅客必須強制穿戴口罩或臉部遮蓋物，並在發車前接受篩檢，僅無癥狀旅客才能搭車。

印度鐵路公司龐大的鐵路網每天載運乘客超過2000 萬人次，不過政府3月底為遏止疫情擴散實施嚴格的封鎖措施後，鐵路網隨即停止運作。

政府也表示，5月初開始，已有約366列每列最多載運1200名乘客的特殊專車，協助載運因封城受困及失業的窮人與農村移工返鄉。

印度當局昨天通報，全國共計有6萬2939起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，2109起死亡病例，數字近日破紀錄激增。

印度病故人數與美國及受疫情重創的若干歐洲國家相比相對要低，不過衛生專家表示，印度疫情可能會在6、7月達到巔峰。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP