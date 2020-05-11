安特托昆博幺弟赴歐 盼為儘早前進NBA鋪路

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（法新社洛杉磯10日電） 美國職籃NBA上季年度最有價值球員（MVP）安特托昆博最小的弟弟，決定不打美國大學籃球，而是直接赴歐洲打職業聯賽，期盼能更快前進NBA。

NBA密爾瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）幺弟、潛力新秀亞力克斯．安特托昆博（Alex Antetokounmpo）自威斯康辛州密爾瓦基的高中畢業，不乏有大學提供獎學金招攬他進入校隊，包括位於芝加哥，在商管、法律領域着名的帝博大學（DePaul University）。

亞力克斯說：「我想儘快成為職業球員，我在歐洲出生、長大，我很清楚歐洲籃球，且對我來說最好的事，是與歐洲球隊簽下合約。」

6��7�跡ㄔ�200公分）的亞力克斯在希臘出生，上季在多明尼加高中（Dominican High School）打前鋒位置。

談及到歐洲打球一事，亞力克斯說：「我將與成年人一起訓練、競爭，我將會體驗到強力的競爭和壓力。」

假如亞力克斯挺進NBA，將加入3位兄長的行列，成為家中第4位打美國職籃的成員。

他兄長中，二哥塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）效力公鹿；三哥即是着名的「字母哥」、2018-2019年度最有價值球員（MVP）獎得主安特托昆博；四哥是披洛杉磯湖人戰袍的柯斯塔斯（Kostas Antetokounmpo）。

亞力克斯是在三哥安特托昆博2013年的NBA菜鳥球季期間，從希臘搬到密爾瓦基。

亞力克斯高中最後一年，平均每場比賽可斬獲20分、7.3籃板的成績。

© 2020 AFP