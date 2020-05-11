投票所關閉 波蘭幽靈總統大選投票率掛零

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（法新社華沙10日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引爆波蘭政治危機，總統大選今天雖如期舉行，但投票所關閉、投票率掛零，這場幽靈選舉日後必將納入史書之中。

由於波蘭政府和反對派無法達成合乎憲法且安全的解決方案，使得這場總統大選既未延期也未取消，這個人口3800萬的歐洲聯盟（EU）成員國，發現自己宛如處於「陰陽魔界」（Twilight Zone）。

左派國會議員特瑞拉（Tomasz Trela）在中部城市洛茲（Lodz）主辦一場媒體活動，表達他對現況感到沮喪。他稍後在臉書寫道：「今天是沒有選舉的選舉日。」

特瑞拉和左派政治人物在一所通常被當成投票所的學校秀出自製選票，問說他們為何不能投票。

他告訴記者：「投票所關閉，意味有人取消這場大選。但不曉得是何人所為，也不是清楚基於何種原因。」

反對派政黨大多已同意於13日召開會議，極右派聯盟黨（Confederation Party）仍在考慮如何回應。波蘭新聞社（PAP）報導，右翼執政黨法律正義黨（PiS）不打算與會。

華沙的政治學家莫賽克（Stanislaw Mocek）告訴記者：「我們處於法律荒謬的迷霧中。」他的說法反映出許多波蘭人的擔心和疑慮。

他說，政府理應依據憲法，「宣布國家災難狀態，以合法延後大選」。但法律正義黨拒絕這麼做，理由是波蘭疫情沒有嚴重到這種地步。

法律正義黨也辯稱，如果宣布國家災難狀態，目前在波蘭進行的多國合作計畫將告終，波蘭將被求償難以承受的巨額款項。

儘管民調顯示，高達3/4的波蘭人認為大選應延期，但執政黨仍堅持如期。反對派和許多觀察家道出其他理由。

反對派一直呼籲延後大選，認為在疫情期間採取各項限制措施，根本不可能舉行一場自由、公平且安全的選舉，但法律正義黨希望儘快舉行選舉，以確保與執政黨結盟的現任總統杜達（Andrzej Duda）順利連任。

民調顯示，杜達支持度領先，且能在第一輪投票獲得過半數選票，順利連任，但若等到疫情對經濟衝擊的效應出現後，支持度可能有所下滑。

法律正義黨和結盟夥伴協議黨（Agreement）上周發表聲明說，大選將被宣布為無效。他們表示，在2020年5月10日過後，最高法院將會依據事實，宣布這次大選無效，國會議長將宣布新的投票日。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP