歐央購債方案法律爭端 歐盟揚言對德國提告

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（法新社柏林10日電） 德國憲法法院日前為歐洲央行購債方案痛批歐洲法院後，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）揚言對德國採取法律行動。在歐陸適逢百年最嚴重衰退之際，歐盟卻面臨要與龍頭國家德國攤牌。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）在回覆綠黨歐洲議員的信里說：「我對此嚴肅看待，歐盟執委會正在審視德國憲法法院100多頁的裁定內容。」

她今天更發表措辭強硬聲明：「歐盟法律向來是盧森堡（歐洲法院ECJ所在地）說了算，不是別處。」

德國憲法法院5日拋出震撼彈裁決，質疑歐洲央行的購債方案。歐盟自2015年起已購買2.7兆歐元債券，每月還可加碼，歐盟的購債方案在金融危機後帶動歐元區成長而獲稱道。

但德國憲法法院法官現在給歐央3個月時間，證明購債這項激勵措施正當合理，以及大量購買政府公債的利益大於副作用，否則他們要禁止德國央行參與歐盟購債方案。德國憲法法院還批評歐洲法院早先就購債所做的裁決形同橡皮圖章，德國不受歐洲法院裁決的拘束。

觀察家表示，德國挑戰歐洲法院裁決的作法，恐變相鼓勵像匈牙利、波蘭等國。波蘭與匈牙利推動自家政治與司法改革時，遭批有害民主，還挑戰歐盟機構。

© 2020 AFP