疫情重創經濟 沙烏地停發補助金調漲增值稅

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（法新社利雅德11日電） 沙烏地阿拉伯財政部長賈丹今天說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創經濟，沙國將實施新的撙節措施，除了停止每月向公民發放補助金，也將調漲增值稅（VAT），漲幅將達3倍。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，賈丹（Mohammed al-Jadaan）說，當局「決定自2020年6月起，停止發放生活津貼補助，7月1日起，增值稅將從5%提高至15%」。

在疫情肆虐和油價暴跌至創紀錄低點雙重夾擊下，賈丹上周警告，政府加強緊急計畫以削減支出時，將採取「令人痛苦」的「激烈」舉措。

沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家2018年開始對大多數商品和服務課徵5%增值稅，以增加政府財政收入，並向公民發放數十億美元的生活津貼，以緩解物價上漲帶來的衝擊。

賈丹說，自今年以來，油價下跌2/3，沙國估計將損失一半石油收入。石油收入約佔沙國國庫收入的70%。

他說，全球主要原油出口國沙國今年將借入近600億美元，以彌補巨額預算赤字。沙國第一季預算赤字達90億美元。

國際貨幣基金（IMF）4月預測，沙國今年經濟將萎縮2.3%。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP