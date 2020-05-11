白宮確診頻傳 財長和經濟顧問仍促經濟重啟

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（法新社華盛頓10日電） 美國白宮採取特別防疫措施仍爆出人員染疫，儘管如此，美國財政部長和白宮經濟顧問今天堅稱，必須迅速重啟經濟活動。

美國勞工部兩天前公布統計，美國4月非農業就業人口銳減2050萬人，失業率從3月的4.4%飆升至14.7%，是1930年代經濟大蕭條以來最慘。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續肆虐，美國部分州病例持續攀升，預料還會有更多人喪命。

美國總統川普一名隨扈7日傳出驗出染疫，隔天副總統彭斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）也確診感染。

白宮內部頻傳人員確診，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）仍認為必須迅速重啟經濟，因為不當拖延解封也會造成一些代價。

財經媒體CNBC報導，梅努欽今天坦言，美國失業率恐怕已達25%。柯德洛表示，政府指導方針加上民間創新做法，應有助於相對安全的解封。柯德洛也警告，失業率在5、6月可能升破20%。

柯德洛在美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）上被詢及，連白宮都受疫情影響，美國企業如何能帶着信心恢復營運。柯德洛回說，在白宮內工作者約有500人，確診案例猶如九牛一毛，「我不知道確切人數，但我們的（案例）真的相當少」。

© 2020 AFP