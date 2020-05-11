老牌喜劇演員傑瑞史提勒逝世

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（法新社華盛頓11日電） 美國着名諧星班史提勒（Ben Stiller）今天表示，他的父親老牌喜劇演員傑瑞史提勒（Jerry Stiller）已壽終正寢，享耆壽92歲。

班史提勒推文指出：「我很難過宣布，家父傑瑞史提勒已壽終正寢。他是個偉大的父親及祖父，約62年來身為家母的最忠實丈夫。他將為世人深深緬懷。我愛您，老爸。」

傑瑞史提勒在百老彙走紅，於1960年代與妻子安妮梅拉（Anne Meara）在舞台及電視節目上演出，共同創作及表演喜劇小品和節目。

之後，傑瑞史提勒參演紅極一時的電視節目「歡樂單身派對」（Seinfeld），飾演主角柯斯坦沙（George Costanza）的暴躁父親法蘭克（Frank）。

傑瑞史提勒因為這個角色榮獲1989年美國喜劇獎（American Comedy Awards）電視類「最搞笑客串男演員獎」，後來又因同樣角色獲得1997年艾美獎（Emmy Awards）提名。

他也在情劇喜劇「皇後區之王」（The King of Queens）飾演女星莉亞蕾米妮（Leah Remini）的父親，並在電影「名模大間諜」（Zoolander）系列中與兒子班史提勒合作演出。

© 2020 AFP