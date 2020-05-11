賣冰給愛斯基摩人 義大利米進軍中國

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（法新社義大利羅比奧11日電） 義大利傳統料理雖有炖飯等米食，但長期以來義大利米比不上義大利面有名。然而在疫情期間，義大利人再度對米食感興趣，義大利米的美味甚至征服米食大國中國。

義大利是歐洲最大稻米產國，年產量達150萬公噸，占歐洲總產量超過一半。義大利米號稱有200多個品種，各具特色。

義大利「農牧協會」（Coldiretti）指出，義大利爆發2019冠狀病毒疾病（COVOD-19）疫情的起初6周內，境內稻米消費量躍增47%，有時需求甚至超越國民主食義大利面。

在倫巴底大區（Lombardy）的羅比奧（Robbio）種稻的27歲農民布法（Stefania Buffa）表示：「疫情期間，義大利人重新發現米食，以及在義大利料理中一向略受冷落的炖飯。」

義大利米不只在國內成為新寵，甚至遠渡重洋搶攻中國市場。義大利4月和中國簽訂稻米出口合約，「農牧協會」巴維亞（Pavia）地區分會主席葛瑞比( Stefano Greppi)表示：「這是因為我們的稻米品質比中國種的米要好。」

本身也是稻農的葛瑞比，樂見義大利在疫情期間拿下中國進口稻米訂單。這份合約對巴維亞、倫巴底和比第蒙大區（Piedmont）的佛斯里 （Vercelli）與諾伐拉（Novara）等義大利主要稻米產區的稻農而言，是一大幫助。這些地區合計稻米產量佔全義大利的95%。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera ）在義中稻米出口合約簽訂翌日報導：「偌大的中國市場對巴維亞鄉間種植的稻米敞開大門。」報導還打趣說：「這有點像賣冰給愛斯基摩人。」

© 2020 AFP