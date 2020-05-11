非裔慢跑男遇害案檢方疑包庇 喬治亞州檢長籲調查

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（法新社華盛頓10日電） 美國喬治亞州檢察長今天要求司法部，調查2月間一名非裔男子在慢跑時手無寸鐵遭前警官槍殺一案，有無檢方包庇情事。

25歲的亞伯里（Ahmaud Arbery）2月23日艷陽天在喬治亞州布朗斯威克鎮（Brunswick）慢跑時遇害，兩名涉案的白人男子上周落網。

喬治亞州檢察長卡爾（Chris Carr）今天推文說：「我正式請求美國司法部針對此案的處理進行調查。」

卡爾在聲明中說，州檢察長辦公室「矢言，會完整透明地調查亞伯里案最初的處理方式」。

「家屬、社區以及喬治亞州應該得到答案。」

根據卡爾聲明，他的請求「包括但不限於」布朗斯威克巡迴法院以及威克勞斯（Waycross）巡迴法院地方檢察官辦公室的溝通和彼此的討論。這兩個單位都參與了最初的案件。

上周1段28秒的手機影片流出，顯示亞伯里遇害過程後，此案引起全美關注。

影片可看出亞伯里當時向下跑到一處住宅區的巷弄，朝停在右邊巷弄的一台白色皮卡車跑去，皮卡車上站了一名黑衣男子。

亞伯里試着繞過這台車時，遇上了另一名拿着手槍的男子。兩人發生口角，接着就聽到3聲槍響。

兩名男子的身分經警方確認為34歲的崔維斯．馬麥可（Travis McMichael），以及他64歲的父親葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael），兩人都是布朗斯威克鎮民，7日被捕，並被控以謀殺與加重攻擊罪名。

根據2月間的警方通報，當過格林郡（Glynn County）警官的葛瑞格里告訴員警，他懷疑亞伯里犯下連串社區闖空門案，還看過亞伯里從街上「溜走」。

有些人認為，這根本就是2012年佛州非裔青年馬丁（Trayvon Martin）手無寸鐵遭社區守望員槍殺案的翻版。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP