COVID-19疫情 歐洲逐步解封亞洲病例再增

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（法新社巴黎11日電） 歐洲大片區域今天開始慢慢鬆綁2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖令。然而中國武漢市歷經數周再傳新增病例，在在提醒世人有爆發另一波疫情的危險。

在2019冠狀病毒疾病累計奪走全球逾28萬人性命之際，英國正在籌備解除封鎖，法國與西班牙也放寬防疫限制。

但1個月未傳病毒跡象的武漢市連續第2天爆出新增病例。韓國則因首爾爆發夜店群聚感染，新增染疫人數創下1個多月來最高。

目前疫情已導致千千萬萬人失業，經濟因而重挫。各國雖亟欲踩下解封油門，但疫情再起的疑慮仍在，政府多半還是選擇逐步解封。以下是法新社整理關於歐亞各國解封的最新情況：

※歐洲

●英國

英國首相強生（Boris Johnson）雖表示現在解除封鎖還太早，仍公布一項「附帶條件的計畫」，為未來數月鬆綁限製做出規畫。

強生表示，限制令已對「我們的生活方式造成巨大代價」，但太早解封糟蹋防疫進展將是「瘋狂」之舉。

英國全境實施待在家禁足令幾乎已過了7周，目前英國累計病歿人數逾3萬1800人，在全球僅次於美國。

●法國

今天是法國人睽違近8周以來，首次不用申請許可就能出門。小學教師開始重回課堂，預計部分商家也將恢復營業，巴黎地鐵搭乘人數因此大增。

乘客碧姬（Brigitte）今晨在一班擁擠列車上表示：「如果早上6點就擠成這樣，想像一下兩小時後會變怎樣，會讓人受不了。」

法國昨天公布新增不治人數降至70人，來到4月初以來最低。

據法新社統計，截至台灣11日凌晨3時，法國累計17萬6658例確診，2萬6380人死亡。

●西班牙

西班牙單日死亡人數已降至200人以下。許多西班牙人開始計畫在戶外酒吧與餐廳見親戚朋友，但首都馬德里和大城巴塞隆納等疫情重災區仍遭封鎖。

西班牙衛生部今天通報，單日新增123人染疫不治，創7周以來新低紀錄。目前西班牙累計2萬6744人死亡，22萬7436人確診。

●德國

德國已經啟動讓店家、餐館、學校與健身房重新開放，但昨天的官方資料顯示病毒似乎又加速擴散，使解封程序增添變數。

總理梅克爾（Angela Merkel）幾天前才宣布德國能逐步回歸正常，但最新數據顯示，病毒傳染數R值已超過關鍵的1.0關卡，代表平均每名病患可傳染給1人以上。德國6日的R值為0.65。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特・科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）今天的數據顯示，境內累計確診16萬9575人、累計7417人病歿。

※亞太

●中國

中國大部分地區已開始回復某種常態。上海迪士尼關園3個月後，今天重新開園，遊客Kitty說：「我們非常期待重新開園的第一天，想知道今天裡面跟以前有什麼不同。」

但這份興奮之情已被昨天通報武漢市1人確診的消息衝淡，今天武漢再通報新增5例確診。

當地衛生官員表示，新增病例都出於武漢市同一個小區，且主要都是長者。

根據中國國家衛生健康委員會網站，截至10日24時，中國（不含港澳）累計死亡病例4633例，累計確診病例8萬2918例。

●韓國

韓國首爾梨泰院爆發最新傳染案例後，官員已下令夜店和酒吧關門。

各界起初以為這波疫情是由1名29歲男子引發，這名男子5月初某晚光顧梨泰院5家夜店和酒吧後確診。

但官員表示，這波群聚感染似乎有多個源頭。國務總理丁世均說，他們正努力尋找拜訪過當地的「數千人」。

根據韓聯社，中央防疫對策本部統計至今天中午12時，梨泰院夜店群聚感染相關確診數累計達86例，其中63例曾出入相關夜店，23例則為感染者的同事親友。韓國迄今通報1萬909例確診，其中256人不治。

●印度

儘管印度通報的確診人數創下單日最大增幅，該國鐵路網仍打算自明天起逐步恢復營運。

印度火車系統是全球最大的鐵路網之一，平常一天可載運超過2000萬乘客，但3月底停止營運，導致數千萬名來自鄉村的工人在城市丟了工作後無法回鄉。

印度當局10日通報，全國共計有6萬2939起病例，2109起死亡病例，數字近日破紀錄激增。

●紐西蘭

紐西蘭未來10天將逐步解除封鎖令，但仍會保留若干限制。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）雖警告「我們之中沒人能認為冠狀病毒疾病不在我們身旁」，但她同時表示，紐西蘭經歷7周封鎖後，只剩90起未康復病例。

阿爾登在一場電視轉播的演講中說：「紐西蘭，你們的努力讓我們領先全球多數地區達到這項境界，同時免受冠狀病毒疾病在其他許多地方造成的屠殺。」

「但未來還是有風險，所以請保持警覺。」

人口500萬的紐西蘭迄今通報1147起確診病例，包括21起不治病例；從4月中旬起，新增確診人數都維持在個位數，今天通報新增3例。

© 2020 AFP