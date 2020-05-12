中國暫停自4家澳洲肉商進口牛肉 坎培拉稱與疫情調查無關

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（法新社雪梨12日電） 中國今天暫停自4家澳洲主要肉商進口牛肉，引發各界懷疑，北京這項舉措與坎培拉主張調查冠狀病毒源頭的行為有關，但澳洲貿易部長伯明罕說，貿易議題與疫情調查「無關」。

分析師表示，中國暫停自澳洲4家肉商進口牛肉，引發各界擔憂，澳洲努力應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致的經濟危機之際，與最重要貿易夥伴中國間的緊張關係可能升溫，恐波及其他關鍵產業。

澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）表示，因「輕微技術性」違反中國衛生及標籤認證要求，澳洲幾家屠宰場對中國的肉類運輸作業已暫停。

他還說：「我們關注的是，（中國）暫停（自澳洲肉商進口牛肉）似乎是基於高度技術性問題，而那些問題在某些情況下可追溯至1年多以前。」

「我們將與澳洲和中國的業者及當局合作，設法找出解決方法，讓這些企業儘快恢復正常運作。」

中澳緊張關係升溫，中國日前揚言要對澳洲大麥課徵關稅，而中國駐澳洲大使成競業數周前警告，要以消費者抵制澳洲產品，來報復坎培拉推動調查病毒源頭的行為。

但針對中國暫停自多家澳洲肉商進口牛肉一事是否與病毒源頭調查有關，伯明罕表示，澳洲政府認為，貿易議題與圍繞病毒調查的討論無關。

他說：「這與澳洲牛肉、澳洲大麥或其他貨品的出口安排毫無關係。…我們毫無疑問看不到任何關係，我們也希望沒有其他國家看到這些因素之間存在關聯。」（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP