名導紐約時報設死亡之鐘 嗆川普未即時防疫害數萬人送命

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（法新社紐約12日電） 美國名導尤金傑瑞奇在紐約時報廣場豎起一塊新電子看板，上頭顯示美國2019冠狀病毒疾病部分死亡人數。他說，假如總統川普早點採取行動，這些人就能逃過死神魔爪。

尤金傑瑞奇（Eugene Jarecki）創作的「鍾」名為「川普死亡之鐘」（Trump Death Clock），豎立在時報廣場（Times Square）一棟建築的屋頂。疫情肆虐期間，以往人潮擁擠的時報廣場也顯得空蕩蕩。

這塊電子看板今天顯示超過4萬8000的數字，代表美國染疫病亡的部分人數。美國迄今累計8萬多起死亡病例，死亡人數居全球之冠。

尤金傑瑞奇在社群媒體Medium上發文解釋，那座「鍾」上跳的數字，是美國病故人數的60%。他認為，假如川普政府能把3月16日實施若干防疫政策的時間點提前一周，在3月9日就強制實施保持社交距離、關閉學校等舉措，這些人就能避免因染疫而不幸過世。

在日舞影展（Sundance Film Festival）兩度獲獎的尤金傑瑞奇說，60%這個數字，是專家學者根據美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）4月中的評論計算得出的保守估計值。

佛奇現已成為美國政府中，深獲民眾信賴的抗疫功臣，他曾表示，假如「早點開始實施這些緩和（疫情的措施），就能拯救更多生命」。

尤金傑瑞奇在Medium發文說：「這些人已白白喪失性命，我們要尋求能在危機中負起更多責任的領導人。」

「正如陣亡將士的名字被刻在紀念碑上，提醒我們戰爭的代價一樣，將總統延誤防範冠狀病毒疫情而損失的人命量化，將起到至關重要的公共功能作用。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP