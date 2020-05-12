寮國執意推動湄公河建水力發電廠 環保人士抗議

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（法新社曼谷12日電） 環保人士批評寮國執意推動在湄公河建造「破壞性水壩」計畫，湄公河河道已被多個水力發電計畫扼制到快窒息。越南媒體指出，寮國這座水壩將由中國國企子公司開發興建。

湄公河是東南亞第一長河，在中國境內河段則被稱為瀾滄江，中國已經在瀾滄江興建一系列水壩，阻斷了湄公河的大量水流。

寮國除已經建成的札雅布里（Xayaburi）與棟沙宏（Don Sahong）水壩外，還想要再興建7座水壩，以努力兌現「亞洲電池」稱號。

過去一年，湄公河水位已經降至歷史低點，泰國與寮國村民將岩石裸露與死魚等現象歸咎於水壩營運。

寮國的共產黨政府11日向湄公河委員會（MRC）遞交興建薩納坎水壩（Sanakham dam）提案，這座大壩靠近與泰國接壤的寮國西北部邊界。

湄公河委員會是水壩諮詢機構，成員國有泰國、柬埔寨、寮國和越南。但湄公河委員會一直被指控對於阻止政府和大企業資助的河流工程計畫毫無約束力。

反對興建水壩的主要環保團體「國際河流組織」（International Rivers）說，要讓薩納坎大壩於今年動工以在2028年完工的諮詢過程，湄公河委員會事實上僅扮演「橡皮圖章」。

© 2020 AFP