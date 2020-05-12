市場憂心解封引爆第二波疫情 亞股大多收低

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（法新社香港12日電） 部分國家的2019冠狀病毒疾病疫情趨緩並解封，加上經濟復蘇的樂觀情緒，帶動各國股市在過去數周走揚，但最近中韓新增病例攀升，市場憂部分地區恐爆第二波疫情，亞股今天普遍收低。

西班牙、義大利和法國等疫情嚴重國家，在新增確診病例和不治人數減緩的情況下逐步解封，開始恢復部分商業活動，試圖重返正常生活。

然而，疫情起源地中國武漢市長達數周都沒有新增病例後，卻在過去2天新增6起確診病例。南韓也通報逾一個月來最多的單日新增病例數。這些疫情再度升溫的消息動搖了市場信心，對亞洲各國股市造成壓力。

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「許多跡象顯示，群眾移動的增加會導致疫情複發，進而改變復蘇的腳步。」

「現階段，在死亡統計人數維持變動不大的情況下，市場到後來可能不會太在意小型的群聚感染，但這不會減輕人們對第二波疫情爆發的恐懼，這無疑地會對消費者信心造成衝擊，並波及經濟復蘇。」

他強調，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗問市以前，投資人必須考慮這類不確定性。

日股日經指數今天收跌0.12%，韓國首爾股市收挫0.68%，澳洲雪梨股市收挫1.07%，台北股市收跌1.21%，新加坡股市收跌0.90%。

香港恆生指數收盤下跌1.45%，上海綜合股價指數收跌0.11%。

紐西蘭威靈頓股市則收漲0.54%。（譯者：劉淑琴/ 核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP