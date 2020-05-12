沒癥狀也會傳染 美CDC：機場采檢無助防疫

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（法新社華盛頓11日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，2019冠狀病毒疾病疫情爆發初期在機場進行采檢作用不大，因為無癥狀也可能傳染他人。

幾天前的新聞報導說，白宮為重啟受創慘重的航空業，正在推行恢復機場采檢。

「今日美國報」（USA TODAY）9日取得的內部電郵顯示，CDC官員敦促總統川普政府重新考慮發燒篩檢計畫，藉此恢復民眾信心。

美國2月3日起在機場采檢從中國入境乘客，詢問他們有無可能癥狀，並使用紅外線熱像儀量測體溫。這項政策後來擴大到涵蓋從伊朗入境的旅客。

由於美國最初的病例集中在西岸，CDC這份報告着重在加州的篩檢。

官員2月3日至3月17日間采檢約1萬2000名乘客，指示他們自我健康管理，但這些乘客之中，後來只有3人與截至4月15日通報加州的2萬6182例確診者相吻合。

這顯示出，儘管耗費1694小時工時，機場采檢幾乎可說是白忙一場。

報告作者寫道：「機場采檢對於病例偵測的好處或許有限，因為呼吸道疾病有潛伏期以及無癥狀傳染，例如2019冠狀病毒疾病。」

相較之下，2014至15年伊波拉（Ebola）病毒爆發期間的機場采檢就有效許多，因為伊波拉「有明顯的臨床表現，只有在出現癥狀後才會傳染，且需要監控的乘客也少一些」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP