病毒直逼白宮核心全員口罩防疫 川普不戴就是不戴

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普今天說，儘管副總統彭斯的病毒檢測結果呈陰性，自己仍可能與他保持距離；此外，白宮下令所有人進入西廂辦公室必須戴口罩，但川普依然堅持己見，說不戴就不戴。

川普也暗示，彭斯（Mike Pence）在他的新聞秘書確診染疫後，已展開自主隔離。

詢及是否考慮與彭斯保持距離時，川普在白宮告訴記者，「我會說，他和我將討論這個問題」。

川普說，「我們可能會在隔離期間進行討論」，還說他「自那時起就沒見過」彭斯。他說：「我們可以在電話中討論。」

「他的檢測結果為陰性，但我們必須了解，他與許多人接觸過。」

彭斯幕僚米勒（Katie Miller）日前接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應，她的丈夫是川普的高階政策顧問，引發病毒可能在白宮最核心圈傳播的疑慮。

除此之外，擔任川普隨扈的一名美軍人員也確診染疫。

美國政府官員證實，白宮已指示所有人員進入西廂（West Wing）辦公室必須戴口罩，也要保持社交距離，除非是在自己座位上辦公時。西廂是川普政府日常運轉中樞。

川普隨扈和彭斯的新聞秘書相繼確診後，白宮壓力與日俱增，不過現年73歲的川普今天表示，他不認為這些確診病例代表白宮系統已經崩潰。

川普說，「我不覺得有任何脆弱感」，還說他認為情況控製得「非常好」。

川普始終堅持自己不戴口罩，公開露面時也沒戴過，不過他說，上周造訪亞利桑那州口罩工廠時，私下試戴過幾個。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP