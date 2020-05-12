與華裔女記者舌戰 川普憤然離開記者會

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普今天在白宮玫瑰園的防疫記者會上，與一名華裔美籍記者激烈交鋒，川普之後憤然離開現場，草草結束記者會。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）問川普，為什麼他一直堅稱美國在病毒檢測上做得比其他國家好。

她追問：「為什麼這件事情那麼重要？每天仍有美國人不斷喪命，為何這對您來說像是一場全球競賽？」

川普回答說：「世界各地都有人丟掉性命。或許你應該問中國這個問題，不要問我，問中國這個問題，好嗎？」

江維佳反擊說：「總統先生，您為什麼特別針對我這麼說？」江維佳暗示這是因為她的種族。江維佳在中國廈門出生，之後與家人移民至美國西維吉尼亞州。

川普說：「我是針對所有提出這種惡劣問題的人。」

江維佳想繼續追問，但遭到川普忽視，川普接着點名美國有線電視新聞網（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）提問，後來又改變心意跳過柯林斯。

當柯林斯試圖要問川普問題時，川普突然結束記者會，轉身走回白宮。

推特上立刻出現支持江維佳的熱門關鍵字#StandWithWeijiaJiang（力挺江維佳）。

曾演出「星際爭霸戰」（Star Trek）的亞裔男星喬治武井（George Takei）發文說：「我力挺江維佳反擊川普的種族歧視言論。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP