這口酒叫幸福 西班牙人等8周終於盼到酒吧解禁

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（法新社西班牙塔拉戈納11日電） 艷陽天，捧着一杯沁涼啤酒，在酒吧和好友敘敘舊；這讓人深深懷念的滋味說來沒什麼，但對西班牙人而言，封城8周後嘗到的這口酒儘管簡單，但它的名字叫幸福。

奧利維亞（Raffa Olivier）在西班牙東北部海濱城鎮塔拉戈納（Tarragona）開了間冰淇淋店，他今天在室外座位區擺設桌子，這是兩個月來的第一次。

他微笑着說：「好感動，就像店剛開幕時那麼感動。」

西班牙人通常待不住家裡，坐在戶外喝啤酒配小菜堪稱全民運動。隨着防疫限制逐步放寬，全國半數地區的酒吧和餐廳陽台今天又開始熱鬧起來，不過馬德里和巴塞隆納兩大城市因疫情嚴峻，解封還得再等等。

這場疫情已在西班牙奪走近2萬7000條人命。

在塔拉戈納的舊城區，中午還沒到，戶外座位區已是人聲鼎沸，服務生端着啤酒和小菜忙進忙出，顧客們則是呼朋引伴前來，開心敘舊的同時，也不忘小心翼翼地避免碰觸，盡量不去擁抱彼此。

29歲男子麥莫（Marcos Maimo）和3個朋友出來小聚一番，舉杯歡敬他們剛剛得到的自由。麥莫笑得合不攏嘴地說：「在家關了這麼久，終於可以在這麼棒的陽光下聚一聚了。」

許多在地人特地繞進奧利維亞的冰淇淋店跟他打招呼，恭喜他恢復營業，但很少人留下來消費。

奧利維亞說：「我們決定冒個險，就算知道頭幾天不會有太多進帳，還是覺得應該慢慢開工了。」

「大家希望出來吃吃喝喝，聚一聚，恢復一點正常生活，儘管一切都已經不一樣了。」

羅德里格斯（Marcos Rodriguez）戴着口罩和朋友聊着足球，雖然賽事都因疫情被迫停擺。

41歲的他說：「這麼長時間沒做什麼事，原本習以為常的事情，也突然變得珍貴起來。可以上街跟朋友喝咖啡聊足球，真的會讓你神清氣爽。」

失業、與父母同住的羅德里格斯說，因封城被迫待在家裡的日子「非常難熬」，直到現在，他都還不能和人在巴塞隆納的女友見上一面。

西班牙目前只允許酒吧開放室外露台區，員工服務時必須戴着口罩和手套，在客人離開後消毒桌椅，以高溫清洗餐具。店家不提供實體菜單，菜色都寫在黑板上，客人也可透過掃描QR code取得。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

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