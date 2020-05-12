MLB勞資雙方將展協商 賽季料縮為82場並采指定打擊

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（法新社紐約11日電） 受疫情影響的美國職棒大聯盟MLB賽季，可望7月初閉門開打，勞資雙方將為複賽細節磋商，重點包括每隊出賽場次減半到82場、國聯首次採用指定打擊等。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，迫使MLB在春訓熱身賽期間被迫停賽，至今已約兩個月。多家媒體報導，MLB聯盟與球團的勞資雙方預計明天針對複賽相關細節展開協商。

根據目前的規畫，賽季將「縮水」到每隊只打82場比賽，這大約是正常賽季的一半，但這仍待球員工會同意。

受疫情影響，美國各項職業賽事，包括MLB和美國職籃NBA、美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）、北美職業冰球聯盟（National Hockey League）都處於暫停狀態，MLB計畫成為第一個複賽的美國職業聯賽。

MLB目前的提案是讓球員在6月中報到，並進行3周訓練。

其他相關細節包括，能打季後賽的球隊，將從10隊增加到14隊，美國聯盟、國家聯盟將各多兩隊能持「外卡」進軍季後賽。季後賽預計11月初結束，只比正常時程略晚一些。

國聯將首次啟用指定打擊取代投手上場打擊，這項制度在美聯已實行數十年。

若州和地方政府准許，球隊將可在自己的主場比賽，若情況不允許，球隊可到他們在佛羅里達州或亞利桑納州的春訓基地進行。基於跨國問題，多倫多藍鳥可能必須在他們位於佛州的春訓基地比賽。

在比賽閉門開打，少了門票收入的情況下，MLB收益預料下跌40%，球團據報將尋求如NFL、NBA般，采5-5分帳的方式。

這可能會對球員造成影響，特別是他們已經同意因為賽季縮減而減薪，而球團過去從未將額外獲利分給球員，球員這次可能不會同意分攤球隊損失。

由於擔心有球員隨時可能因為染疫或傷病無法出賽，球隊原先的26人出賽名單可望擴張成30人名單，並設有20名球員支援小組，可供球隊替換球員。

© 2020 AFP