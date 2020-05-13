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（法新社香港13日電） 美國權威傳染病專家佛奇在國會作證時警告，倉促解除防疫封鎖措施，恐引發另一波危險的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，並對經濟造成打擊，導致投資人緊張，拖累亞股走勢。

佛奇（Anthony Fauci）說：「如果太快恢復商業活動和社區活動，恐破壞近來防堵疫情的進展。」

此外，美中緊張也增添市場不安情緒，美國國會議員今天提出一項法案施壓中國，倘若中國不配合交出「全面疫情報告」，將授權川普祭出經濟制裁。

亞洲股市今天隨着前一天華爾街股市跌勢，連續第二天呈現賣壓，近來因確診感染和死亡病例數增加速度減緩，以及解除衝擊經濟的封鎖措施帶動的漲幅也隨之縮減。

日股日經指數收跌0.49%，港股恆生指數收跌0.27% ，紐西蘭威靈頓股市收跌0.28%，新加坡股市收跌0.61% ，泰國曼谷股市收跌0.40%，印尼雅加達股市收低0.75% 。

儘管如此，部分亞洲股市尾盤出現反彈，終場以紅盤做收。上海綜合指數收漲0.22%，澳洲雪梨股市收高0.35%，韓國首爾股市收漲0.95%，馬來西亞股市收漲1.25%，台北股市收漲0.54%。

© 2020 AFP