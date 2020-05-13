傳球員工會非正式調查 聊解NBA球員複賽意願

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（法新社洛杉磯12日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迫使NBA賽季停擺，美國媒體今天報導，球員工會針對球員對複賽的意願做了非正式調查。

包括體育電視頻道ESPN在內的多家媒體報導，指美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）要球員回答有關球季是否該恢復的「是非題」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）指出，不具名的球員們說，工會透過簡訊詢問他們的意見，其中一名球員表示，他認為有70%的球員希望複賽，把3月11日起就因疫情影響暫停的賽季打完。

該球員告訴洛杉磯時報說：「但30%（指不同意複賽的球員）也是個很大的數字，對於那些說：『你知道嗎，我就是覺得不安全』的球員，你能說什麼呢？這很難去爭論，但是這是有理由爭辯的，因為我知道NBA將是最安全的地方之一。」

根據報導，這個調查由地區性工會代表負責，各處工會代表提出的問題可能略有不同。

球員工會告訴運動新聞網站「運動員」（The Athletic），該工會「沒有參與，也沒有授權對球員進行任何正式的調查」。

球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts），包括工會主席保羅（Chris Paul）在內的執行委員會成員和其他球員，8日與NBA總裁席佛（Adam Silver）進行電話會議，討論與可能複賽相關的數項議題，其中包括健康問題和財務狀況。

雅虎體育（Yahoo Sports ）報導指出，NBA奧克拉荷馬雷霆球星保羅也在今天私下與幾位聯盟中的球星進行電話會議，所有人都希望能在某個時候恢複賽季。

雅虎體育報導稱，這些與會球星包括詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、里拉德（Damian Lillard）和衛斯布魯克（Russell Westbrook），而所有人都同意在採取適當安全措施情況下重回球場。

© 2020 AFP