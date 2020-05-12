全球新冠肺炎逼近29萬死 確診超過422萬例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎12日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日19時（台灣13日凌晨3時），全球至少28萬9138人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例超過422萬6110例。

目前疫情蔓延至195個國家及地區，至少有144萬4700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計8萬1650人病故，累計確診數達到135萬8000例，至少23萬2733人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬2692人病故，確診達22萬6463例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬911死，22萬1216例確診）、法國（2萬6991死，17萬8225例確診）、西班牙（2萬6920死，22萬8030例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4633死，累計8萬2919例確診。

從區域來看，歐洲累計確診178萬796例，15萬9204死；美國和加拿大累計確診142萬9099例，8萬6890死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診39萬461例，2萬1829死。

亞洲累計確診30萬9825例，1萬977死；中東地區累計確診23萬9266例，7737死；非洲累計確診6萬8364例，2376死；大洋洲累計確診8302例，125死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP