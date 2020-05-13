冠狀病毒起源謠言滿天飛 美專家促中國保持透明

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（法新社日內瓦12日電） 美國知名病毒學家布利連特（Larry Brilliant）呼籲中國，如果想要消除關於新型冠狀病毒起源的疑慮，應該保持「全然透明」。

新型冠狀病毒引發全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，在幾個月內造成近30萬人死亡，關於病毒起源的各種說法紛紛出籠。

科學家認為去年底自中國浮現的病毒源自於蝙蝠，之後直接傳染給人類，或是透過其他動物傳給人類。

不過，外界也普遍揣測正式名稱為SARS-CoV-2的病毒，是製造來當作生化武器，或者是從研究嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒的中國實驗室外泄出來。

布利連特最近受訪時告訴法新社，中國的「可疑行徑」，拒絕讓國際專家進入，甚至阻擋中國科學家調查病毒起源，讓這些傳言甚囂塵上。

布利連特因為40年前協助率領世界衛生組織（WHO）消滅天花而聲名鵲起，他說：「我們應該獲准、中國科學家也應該獲准調查疾病起源。」

美國與澳洲已呼籲展開國際調查，但中國拒絕且尚未回覆世衛提出協助調查病毒起源的要求。

布利連特曾在2011年描述大流行病的逼真恐怖片「全境擴散」（Contagion）中擔任顧問，他駁斥有些人認為新型冠狀病毒可能是人造的論點。

他強調，基因組研究顯示，新型冠狀病毒與原本的SARS病毒有95%相同。他說，5%不同之處顯然是自然演化等過程的結果，讓新型冠狀病毒的傳染力變得更強。

他說：「如果這是生化武器，會有更多不同之處，可以很直接地看出人為加工過的差異。」

美國尤其懷疑病毒可能是從中國武漢市的實驗室外泄出來，但布利連特強調，如果是這樣的話，應該是場意外。

他指出：「不過，中國的遮掩行徑對任何人都沒好處。」

布利連特強調，重要的是找出首起人類感染COVID-19病例，以及了解疫情實際上是從什麼時候爆發的。

© 2020 AFP