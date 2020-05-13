拜登積極補強數位團隊 拚2020大選

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（法新社華盛頓12日電） 美國民主黨總統參選人拜登積極補強數位選戰團隊，以便與現任總統川普強大的線上競選活動匹敵，不過民主黨人說，拜登不能只在住處發表平淡演說，否則無法成為選民關注焦點。

美國前副總統拜登（Joe Biden）可望獲得民主黨提名，角逐白宮寶座。拜登的數位團隊目前據報有25人，而他如今正設法將人數擴充一倍，他的陣營昨天表示，正在多個線上平台發起大量網路造勢活動。

距離美國11月總統大選只剩不到6個月，傳統造勢活動卻因冠狀病毒疫情大流行而停擺，使拜登陷入尷尬局面。

當拜登在德拉瓦州住處居家避疫時，他在空蕩蕩的地下室，對着攝影機發表演說，而川普則處於中心位置，採取行動因應危機和重啟停滯的經濟。

拜登本月7日針對佛羅里達州選情舉行線上造勢大會，卻遭遇一連串技術障礙。

若干民主黨競選專家形容，拜登的地下室演說過於靜態且太過重視包裝。

策略專家擔心，拜登在推特、臉書、YouTube和Instagram等平台的關鍵績效指標已遠遠落後川普。

現年77歲的拜登常說，2020年大選是「為國家靈魂奮戰」，不過拜登數位選戰團隊負責人弗萊賀提（Rob Flaherty）9日推文說，「這也是為網路靈魂而奮戰。這是一場我們想要贏得的戰役。」

打從第一天起，川普的線上造勢活動便如火如荼地展開。川普2020年競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）上周就將川普井井有條的數位選戰，比作「星際大戰」（Star Wars）里銀河帝國的終極武器「死星」（Death Star）。

草根團體DemCast的數位策略師柯爾曼（Lori Coleman）說，她「非常擔心」拜登數位選戰起步較晚，但說他仍可能迎頭趕上。

柯爾曼說：「疫情爆發前，傳統選戰對拜登來說頗為吃香，我不認為他們真的準備好要轉向數位選戰。」

數位基礎建設團體「首字母縮寫」（Acronym）說，自2018年來，川普陣營豪擲5590萬美元，在臉書和谷歌投放廣告，而拜登則是自去年投入選戰以來，在這些平台斥資1960萬美元。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP