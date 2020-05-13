歐盟計畫夏季分階段重啟境內旅行

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（法新社布魯塞爾13日電） 歐洲聯盟（EU）今天公布要在今夏分階段重啟境內旅行的計畫，希望藉此挽救歐洲旅遊業受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行威脅的數以百萬計工作機會。

歐洲各國為了防疫而實施旅行禁令，已經對旅遊業產生毀滅性影響，歐洲各航空公司被迫裁掉數以萬計的員工。對整個歐盟至關重要的旅遊業，占歐盟區域內生產毛額的10%。

歐盟執行委員會（European Commission）副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）告訴記者：「對於許多以旅遊業維生的歐洲人，當然還有那些想在今年夏天旅遊的人們來說，今天的指導原則可以是迎來更好季節的機會。」

儘管重新開放邊界的決定權掌握在各國政府手中，但歐盟仍敦促27個成員國採取協調一致的方式來解除邊界管制。

歐盟提出一項3階段辦法，首先要從目前禁止大多數不必要跨境旅行的現況開始。

到了下一個階段，歐盟希望處於類似疫情階段且狀況改善中的各國和各地區之間，邊界管制能夠解除。

最後階段，所有疫情相關的邊界管制都會被取消，歐洲全境的旅行將再度被允許。

歐盟也敦促各國政府，在衡量重新開放邊界的過程中，要考慮經濟、社會和衛生等因素。

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少29萬2000人染疫不治，確診病例超過427萬2880例，其中歐洲累計確診179萬3753例，15萬9737死。

© 2020 AFP