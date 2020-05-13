美公衛專家佛奇警告 太快解封將引發新疫情

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（法新社華盛頓12日電） 美國權威傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天警告國會，太倉促解除防疫封鎖行動，將引發全新且無法控制的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

佛奇是美國國家過敏與傳染病研究院主任，備受各界敬重。他在3個半小時聽證會上傳達警告意味濃厚的訊息，與總統川普的語調大相逕庭，川普敦促加快腳步，重啟受到重創的經濟。

佛奇告訴聯邦參議院小組，聯邦當局已經針對如何安全重啟各項活動研擬出相關指引，而病例持續14天下滑是重要的第一步。

佛奇說：「如果社區、各州或地區重啟活動時沒有遵照指引…後果可能非常嚴重。」

他接着又說，「確實有風險會掀起一波難以控制的疫情」，如此一來不僅會奪走人命，「復蘇經濟的努力也會走回頭路」。

佛奇回應聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）問題時坦言，美國冠狀病毒死亡病例可能比官方統計的約8萬多例還高。

他說，這是因為許多人是在送醫住院前死亡，特別是在重災區紐約。

針對部分大學院校宣布計畫將在秋季重啟課程，佛奇認為，校方不應預期疫苗或療法屆時即可問世，消除學生疑慮，說這種想法「不切實際」。

至於近期臨床試驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）可加快COVID-19患者康復時間，佛奇表示，在住院患者身上用藥結果顯示成效「不大」。他又說，最接近於秋季全面使用的療法可能是血漿療法，將康復者的抗體注入發病者體內。

佛奇說，未來能否研發出疫苗，他抱持着「審慎樂觀」的心態，目前有8種疫苗進入臨床試驗階段，其中一個是美國製藥業者莫德納公司（Moderna Inc.）與他擔任高層的國家衛生研究院密切合作研製的疫苗。

他說，疫苗功效可在秋季尾聲或冬季初判定。佛奇又說：「研發中的疫苗有很多支，但願最終很多支能夠出線，換句話說，有好幾次射正。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP