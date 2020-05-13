美共和黨參議員提法案究責中國 威脅祭出經濟制裁

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（法新社華盛頓12日電） 美國共和黨籍聯邦參議員今天提出一項法案施壓中國，若中國不配合交出全面疫情報告來調查病毒起源，將授權川普祭出經濟制裁。

「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）問責法」（COVID-19 Accountability Act）提案者之一的共和黨籍聯邦參議員殷荷菲（Jim Inhofe）說：「中國共產黨必須為在這次疫情中扮演的有害角色負責。」

他在聲明中表示：「他們全然隱瞞病毒起源導致疫情散播，讓全世界付出珍貴的時間和生命代價。」

這項法案要求川普政府在60天內向國會確認，中國確實提供COVID-19疫情的完整報告，並將報告提供給由美國和盟國組成的調查團隊或世界衛生組織（WHO）等聯合國組織。

法案同時要求川普政府確保中國關閉高風險的活禽市場，以及釋放所有在疫情後被捕的香港民主派人士。

若無法獲得中方保證，川普將獲授權對中國採取經濟制裁，包括凍結資產、祭出旅遊禁令、撤銷簽證及限制中方企業取得美國銀行投資及資本市場管道等手段。

另一名提案者、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說：「中國拒絕讓國際社會進入武漢病毒實驗室調查。他們拒絕讓調查人員研究疫情爆發原因，我認為中國若沒有受到壓力逼迫，絕不會配合認真調查。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP