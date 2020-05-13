美民主黨推3兆美元紓困案

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（法新社華盛頓12日電） 美國民主黨人今天推出3兆美元的2019冠狀病毒疾病紓困方案，提供州與地方抗疫基金，並作為緊急援助數以百萬人之用。這是歷來規模最大的紓困案。

這項「英雄法案」（Heroes Act）是在聯邦眾議院提出，最快本周就會在民主黨領導的眾院表決。

不過，這項法案將在白宮與聯邦參議院面臨反對聲浪，因為總統川普和參院的共和黨高層都已表示，目前還不需要新一輪緊急經費。

國會這幾個月通過多項紓困措施，川普都已簽署，包括3月間2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），以及後續4830億美元的小企業紓困金。

今天提出的新法案被眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱為「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法2」（Cares 2），提供每個家戶最高6000美元的第2輪經濟衝擊紓困金，以助因疫情失去工作的數以百萬計美國人減輕負擔。

法案也對衛生照護工作者以及緊急應變人員提供資金，擴大病毒采檢與追蹤，提高對小企業融資，加強住房援助以及強化貧困人士的食品安全。

眾院民主黨人在透過裴洛西辦公室發出的聲明中，形容這是「大膽且全面的冠狀病毒因應法案，足以回應這場疫情對我國帶來的挑戰」。

美國是全球疫情最慘重的國家，目前確診人數超過136萬，逾8萬人病逝。

© 2020 AFP