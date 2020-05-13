英國放寬防疫限制 英格蘭民眾外出與上班較自由

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦13日電） 英國已進入放鬆防疫限制的第一階段，英格蘭居民從今天起享有外出的較大自由，必要時也可去上班；但蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭民眾仍須遵守禁足令。

根據官方統計，疫情已奪走英國3萬6000條以上人命，儘管死亡病例與住院人數下滑，但官員仍感到憂慮，特別是對照護機構的死亡率。

英國首相強生（Boris Johnson）10日宣布，將逐漸放寬防疫封鎖措施。

英格蘭居民現在可以開車到郊外、打網球和高爾夫、在公共場所與一位朋友見面或造訪花市，但必須隨時與他人保持2公尺距離，否則就可能被罰100英鎊（新台幣約3670元）。

依據強生公布的鬆綁計畫，無法在家遠距上班的數百萬民眾也應重返工作崗位。

英格蘭居民如今還可以搬家，也可以外出看房，為英國3月23日下達禁足令以來的首次。目前有超過45萬名買家與租客遲遲未能下決定。

英國政府為重振經濟而放寬防疫限制，英國首季國內生產毛額（GDP）萎縮2%，創2008年金融風暴以來最大跌幅。

至於蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭的情況不同，這些地區的民眾仍被要求待在家裡。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）

© 2020 AFP