印尼致力打造在地英雄電影宇宙

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（法新社雅加達14日電） 漫威「復仇者聯盟」（Avengers）系列電影帶來數十億美元票房，印尼正致力讓自家英雄角色達到美國隊長和鋼鐵人的受歡迎地位，跟上全球日益需求多元角色的潮流。

由多產的印尼導演喬可安華（Joko Anwar）執導的首部系列電影「閃電奇俠剛達拉」（Gundala）在印尼大受好評，如今準備進軍北美戲院大銀幕。

擁有超過500部漫畫當作後盾，印尼製片公司Screenplay Bumilangit希望透過交互連結的角色與場景，打造本身的漫威式「電影宇宙」。

「閃電奇俠剛達拉」把1969年印尼經典漫畫搬上大銀幕，內容講述一名窮困工廠員工的兒子遭雷擊而被賦予超能力後，對抗貪腐和不公不義的故事。

喬可安華告訴法新社：「人們看我們電影不會看到外星人攻擊地球，因為那些不是我們的問題，好萊塢會處理那些議題。」

這位44歲導演描述伴隨他長大的兩件熱中事務，正是電影和印尼漫畫英雄。

「黑豹」（Black Panther）和「驚奇隊長」（Captain Marvel）全球票房都超過10億美元，「神力女超人」（Wonder Woman）也有超過8億美元票房，這些成功案例促使美國製片公司為迎合觀眾口味，而尋找更多樣化故事和角色。

印尼一度蓬勃發展的漫畫產業於80年代末期式微，當時漫畫迷紛紛涌往漫威和其他外國漫畫。

但印尼製片人有信心，他們的新系列電影融合經典神話與現代生活，將會在國內外擁有獨特魅力。

© 2020 AFP