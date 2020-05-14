孟加拉因應防疫 仿效中國建方艙醫院

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社孟加拉首都達卡14日電） 孟加拉在3周內準備好一個大型野戰醫院，以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在國內大爆發後之用。

孟加拉據報導目前只有近1萬8000人確診、269例病死；雖然已實施全國性封城，但批評者表示由於篩檢量不足，目前的數字恐遠低於實情。

目前孟加拉國內治療新型冠狀病毒確診病患的公立醫院屈指可數，官員希望在首都達卡新建成、擁有2084張床位的野戰醫院，能有助舒緩國內醫療資源的壓力。

醫院主任哈克（Ehsanul Haq）告訴法新社：「若能統籌必要人力，我們就能在這座隔離中心提供更佳的服務。」他表示在醫院能展開運作前，還需4000多位醫護人力。

目前有2084張病床的這座「巴順哈拉會議中心方艙醫院」（Bashundhara Convention Centre Grid Hospital），是由3個會議中心與一個大型的暫時建物所組成，佔地250萬平方英尺（約7萬坪），場地均由孟國最大私人企業之一的巴順哈拉集團所出借。

若疫情急遽升溫，這座醫院還能再擴充一倍到5000張床位。醫院興建計畫的執行工程師阿蘭（Masudul Alam）表示，他是受中國武漢防疫期間快速建成的方艙醫院所啟發。武漢在疫情最嚴峻時，於大型會展中心及體育場興建多個專供收治輕症者的方艙醫院。（譯者：陳亦偉）

© 2020 AFP