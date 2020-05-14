疫情趨緩 日本尋求全國大部分地區解禁

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（法新社東京14日電） 日本政府今天表示，他們想解除全國大部分地區因新冠疫情所頒布的緊急狀態，但不包含首都東京與其他幾個都會中心。

首相安倍晉三本月稍早擴大全國緊急狀態的時限到5月底。但隨新增感染病例大幅下降，安倍內閣現在希望全國47個縣裡的39個能提前解除緊急狀態。

日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，5月4日正式決定延長到月底。

日本政府有意先行解禁的除了非屬特定警戒的34縣，還包括特定警戒區域的茨城、石川、岐阜、愛知及福岡5縣，總計39縣；日本共有47個都道府縣。

若確定解禁39縣，將僅剩東京都、大阪府、北海道、神奈川縣、千葉縣、�斡襝亍⒕┒幾�及兵庫縣等8都道府縣，仍舊維持「緊急事態宣言」。

這8都道府縣之所以暫時無法解禁的理由，主要是最近一周確診病例「每10萬人超過0.5人感染」，有必要持續採取防止疫情擴散對策。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔說，已確認這39縣新增病例逐漸減少，從醫療能量及監視體制狀況來看，解除宣言應屬適當。

© 2020 AFP