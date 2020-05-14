美國可能優先取得疫苗 賽諾菲執行長發言引發爭議

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（法新社巴黎14日電） 法國賽諾菲藥廠執行長哈德遜昨天暗示，美國可能優先取得賽諾菲共同開發的疫苗，此言一出立即引起爭議。

賽諾菲（Sanofi）執行長哈德遜（Paul Hudson）昨天表示，美國可能優先取得賽諾菲共同開發的疫苗，因華府資助研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

哈德遜說：「美國政府有權大規模預訂（疫苗），因為華府冒險投資（疫苗開發）。」

哈德遜此話一出，立即引發爭議。法國負責經濟事務的國務秘書潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）今天表示，若賽諾菲成功開發疫苗，卻優先供應美國市場，將「令人無法接受」。

潘尼耶-胡納歇告訴法國南方電台（Sud Radio）：「對我們來說，出於財務原因而給予這樣的國家特權令人無法接受。」

歐洲聯盟（EU）則堅稱，所有對抗冠狀病毒的疫苗都必須公平分配給所有國家。歐盟執委會（European Commission）發言人戴基士馬克（Stefan de Keersmaecker）告訴記者，對抗新型冠狀病毒的疫苗應是全球的公共利益，分配作業須具公平及普遍性。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）

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