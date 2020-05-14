美國將古巴列入反恐黑名單

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（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普政府今天將奉行共產的古巴列入黑名單，理由是古巴未充分合作對抗恐怖主義；美古並互控對方扶植恐怖主義。

僅僅一天之前，古巴才因駐華盛頓大使館遭槍擊，要求針對恐怖主義展開調查。

美國國務院指責古巴，讓哥倫比亞左派叛軍「全國解放軍」（ELN）滯留古巴境內。全國解放軍2017年進入哈瓦那與哥國政府談判，但之後並未返國。

這是2015年以來古巴第一次進入黑名單。被列入美國黑名單的還有伊朗、北韓、敘利亞與委內瑞拉。

美國國務院表示：「古巴拒絕以富成效的方式和哥倫比亞政府來往，彰顯其在支持哥倫比亞人民取得持久且正義和平、安全和機會方面，不與美國合作。」

1月間波哥大警察學院發生汽車爆炸案，造成21名學員死亡之後，哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）與全國解放軍談判破裂。

全國解放軍一直以來要求哥倫比亞為其談判人員提供通道，讓他們能安全從古巴返國，但並未獲准。

國務院是根據武器出口管製法（Arms Export Control Act）公布黑名單，對古巴幾乎不會有實際影響，因為古巴並未向長期為敵的美國購買武器。

但此舉是川普對古巴施壓、漸漸揚棄前總統歐巴馬和解作風的最新舉動。

歐巴馬政府2015年將古巴移出恐怖主義國家贊助者名單，但川普治下的國務院一直都在考慮重新將古巴放回名單。

主管與美國關係的古巴外交部官員回應說，古巴其實才是「恐怖主義的受害者」。

© 2020 AFP