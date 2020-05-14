美威斯康辛州延長防疫居家令 州最高法院推翻

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（法新社華盛頓13日電） 在美國各地區設法解決日益升高的黨派分歧、以決定是否在疫情期間重啟經濟之際，威斯康辛州最高法院今天推翻了州政府的居家防疫令。

全美各地民眾紛紛舉行示威活動，反對防疫封鎖措施，美國總統川普的11月連任選舉面臨苦戰，他竭力要求在大選前迅速採取措施，振興飽受疫情打擊的美國經濟。

但川普首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）等公衛專家警告，太早放寬公共集會限制可能引發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

威州最高法院與川普的共和黨議員站在同一邊。民主黨籍威州州長艾佛斯（Tony Evers）政府推動延長居家隔離令，但共和黨議員反對這項決定。

共和黨議員提出法律挑戰，反對威州衛生廳長帕姆（Andrea Palm）及其他官員的決定。即使威州已放寬部分商業限制，但帕姆等官員仍將居家防疫令延長至5月26日。

共和黨籍威州眾議會議長佛斯（Robin Vos）及參議會多數黨領袖費茲傑羅（Scott Fitzgerald）表示，威州最高法院的裁定，讓「人們得以再度與親人聚會，或造訪禮拜場所，不用擔心違犯州令」。

艾佛斯則在推特上警告，這項裁定恐讓「過去這幾個月來我們所做的一切工作以及威州人民的犧牲」付諸流水。

© 2020 AFP