聯準會主席示警加上市場憂第二波疫情 亞股收黑

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（法新社香港14日電） 美國聯準會主席鮑爾警告受疫情重創的經濟恐長期不振，加上市場憂心爆發第2波疫情，引發華爾街股市重挫，亞洲股市今天隨着美股走跌收黑。東京、香港、台北股市收盤跌幅逾1%。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）13日警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐恐導致美國經濟陷入長久衰退，並敦促國會和白宮採取進一步作為，防範經濟持久受創。

雪梨股市今天收挫1.72%。最新數據顯示，澳洲4月近60萬人失業，加上總理莫里森（Scott Morrison）警告進一步的經濟痛楚即將來到，拖累澳股收跌。

紐西蘭威靈頓股市則在政府公布一項300億美元預算案提振經濟下，終場小跌0.40%。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）首席市場分析師休森（Michael Hewson）說：「如今看來一段時間內見到V型復蘇的可能性不大。」

日股日經指數收跌1.74%；港股恆生指數收挫1.45% ，台北股市收跌1.44%；新加坡股市收跌1.93%；上海綜合股價指數收跌0.96%；韓國首爾股市收挫0.80%。

© 2020 AFP