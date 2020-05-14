能否重新開放學校 川普與佛奇歧見加深

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普今天杠上首席醫學顧問佛奇，對於是否讓學校持續關閉，兩人意見「完全」不同，顯見雙方在鬆綁防疫措施上歧見擴大。

對於全國應該多快解封恢復運作，白宮與醫學專家意見僵持不下；是否讓學生在9月回到校園的議題，逐漸成為雙方衝突的引爆點。

川普在白宮向記者表示，佛奇（Anthony Fauci）最近一次呼籲對重啟全國運作一事抱持高度謹慎態度，「令人無法接受」。川普說：「我們將開放國家，民眾希望國家開放，學校將開門。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇是備受國際敬重的傳染病專家，也是川普因應疫情期間的重要顧問，他昨天向國會作證時說，太倉促解除封鎖限制將引發「嚴重後果」。他說：「確實有風險會掀起一波難以控制的疫情。」

這樣的看法與川普將衛生緊急事件拋諸腦後、聚焦於重啟美國經濟的想法截然不同。在企業努力維持償付能力，加上數以百萬計美國人申請失業給付之際，川普的觀點受到愈來愈多人支持。

佛奇警告，太倉促解封將導致傳染率變高，致命的病毒將再度擴散開來，「復蘇經濟的努力也會走回頭路」。

此外，之後將受到嚴重影響的還有11月總統大選，川普聲稱他將讓美國回到經濟強健時期，而他的民主黨對手拜登（Joe Biden）則指控川普處理疫情不當，導致後果更加嚴重。

川普已經杠上佛奇，不過在川普推廣他想重啟經濟的想法時，佛奇愈來愈常待在幕後。

川普接受福斯財經新聞網（Fox Business Network ）訪問時說：「安東尼（佛奇名）是很好的人、很棒的人。不過，我不同意他的意見。」

川普在預定明早播出的節目片段中說：「我覺得我們必須重啟學校、恢復國家運作。現在，我們想要安全地重啟經濟，也想要儘快復工。我們不能一直這樣下去，街上已經開始有混亂場面。」

川普說：「我完全不同意他在關閉學校上的意見。」

© 2020 AFP