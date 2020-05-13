COVID-19奪全球逾29.4萬命 確診破430萬例

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日19時（台灣14日凌晨3時），全球至少29萬4199人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例超過430萬5340例。

目前疫情蔓延至196個國家及地區，至少有147萬3700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

過去24小時，全球共記錄到5157起新增死亡，以及8萬2643起新增確診案例。新增死亡案例中又以美國的1599例最多，巴西有881例，英國494例。

美國累計病故人數也是全球最高，境內累計8萬3249人死亡，累計確診數達到138萬465例。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬3186人病故，確診達22萬9705例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬1106死，22萬2104例確診）、西班牙（2萬7104死，22萬8691例確診）、法國（2萬7074死，17萬8060例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4633死，累計8萬2926例確診，7萬8189例已康復。

賴索託過去24小時內出現第一宗感染病例。

從區域來看，歐洲累計確診180萬2322例，16萬846死；美國和加拿大累計確診145萬2661例，8萬8638死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診40萬5864例，2萬3120死。

亞洲累計確診31萬8732例，1萬1207死；中東地區累計確診24萬6834例，7814死；非洲累計確診7萬612例，2448死；大洋洲累計確診8316例，126死。

© 2020 AFP