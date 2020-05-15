川普籲調查歐巴馬陰謀 參院司法委員會主席潑冷水

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（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普最近企圖推動有關民主黨政敵的陰謀論，今天更打破傳統，要求聯邦參議院對前總統歐巴馬展開調查。

參議院司法委員會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）對川普的想法潑冷水，他告訴政治新聞機構Politico：「我不認為現在是我去做那件事的時候。我甚至不知道那是否可能發生。」

葛蘭姆說，他非常擔心要前總統作證會成為先例，不過他也承諾會在6月就川普「通俄門」整體調查情況舉行聽證會。

華府有個不成文規定，就是現任和卸任總統會避免公開衝突。然而就在距離11月3日總統大選不到6個月之際，川普要求歐巴馬就他所謂的「歐巴馬門」（Obamagate）陰謀論到參議院作證。

川普的說法是，歐巴馬政府及一個「國中之國」（deep state）藉由調查他和俄羅斯的關係，企圖破壞他的總統地位。

川普在推特上對共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆說：「去查就對了。」葛蘭姆是川普的忠誠盟友，現任具有影響力的參議院司法委員會主席。

川普推文說：「關於這樁美國史上最大政治犯罪和醜聞，我第一個要求作證的人，顯然就是前總統歐巴馬。」

不久後，歐巴馬看似在推特上回應，但只寫着「投票」。

而川普會繼續推動他的「歐巴馬門」議題，致力在選前激起他的右翼基本盤選民熱情。他現在針對的目標還包括歐巴馬的副手、前副總統拜登（Joe Biden）。拜登預定在11月大選代表民主黨出戰川普。

川普企圖藉由「陰謀論」說法，推翻前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）領導的兩年「通俄門」調查。

穆勒的調查判定，川普和他的競選團隊曾與俄方有廣泛、時而隱諱的接觸，且莫斯科當局直接干預美國2016年大選。但穆勒也說，沒有具體證據證明雙方勾結串通。

川普先前要求懲罰那些支持「通俄門」調查的人，還稱整起事件是「騙局」。

© 2020 AFP