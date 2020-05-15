新型冠狀病毒侵孟加拉難民營 首起洛興雅人確診

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（法新社孟加拉科克斯巴紮爾14日電） 孟加拉地方衛生官員今天表示，孟加拉大片難民營區里出現第一起洛興雅人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。

衛生專家早就警告，孟加拉科克斯巴紮爾（Cox's Bazar）地區難民營內巷弄狹窄，污水泛流，病毒恐會入侵滋生。

法新社報導，洛興雅（Rohingya）是受迫害的穆斯林少數族裔，在兩年多前為逃避緬甸軍方攻擊，輾轉流離到鄰國孟加拉，便在科克斯巴紮爾區搭起帳篷與竹棚住了下來，難民營區內容納近100萬人。

地方衛生官員起初表示，已有兩名難民接受隔離。世界衛生組織（WHO）稍後表示，其中一例是洛興雅人，另一例是當地人，住在營地附近，目前在區域內的診所接受治療。

地方當局表示，目前防疫措施與采檢工作都在同步加強。

科克斯巴紮爾周遭地區4月初出現病例後，有關當局實施徹底管制措施，此區有340萬人口，包括難民。

不過曾經到訪難民營區的美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示，病毒入侵此地是遲早的事。

布朗貝克說：「難民營真是難以想像地擁擠，新型冠狀病毒恐怕很快會傳遍此地。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP