班禪喇嘛失蹤25年 美再籲中國放人

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（法新社華盛頓14日電） 美國今天再次呼籲中國釋放25年前失蹤的西藏11世班禪喇嘛，並警告北京當局，不要以為可循此模式處理達賴喇嘛的繼承問題。

11世班禪喇嘛根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）1989年4月25日在西藏那曲出生。1995年5月14日，14世達賴喇嘛依照藏傳佛教傳統，認證他為10世班禪喇嘛的轉世靈童。3天後，根敦確吉尼瑪與家人被中共當局帶走，從此音訊全無。人權團體稱根敦確吉尼瑪是全球年紀最小的政治犯。

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示：「我們會持續施壓中國有關當局釋放班禪喇嘛，讓他重獲自由，也讓世人知道他的下落。」

布朗貝克告訴媒體：「我認為這讓人更加關注，也顯得更加重要，因為中國共產黨持續主張他們有權指定下一世達賴喇嘛。」

布朗貝克說：「他們無權指定下一世達賴喇嘛，就如同他們無權指定下一任教宗。」

官方立場為無神論的中國政府曾表明，將為現年84 歲的達賴喇嘛指定繼承者，顯然是希望讓全球的西藏自治運動在沒有精神領袖的情況下逐漸沒落。

達賴喇嘛近來已減少繁忙的行程，但並未傳出有重大健康問題。

© 2020 AFP