疫情蔓延財務困難加劇 美1/3失業勞工付不出帳單

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（法新社華盛頓14日電） 根據今天公布的調查報告，受疫情影響失業或工時縮減的美國勞工中，有超過1/3付不出帳單，另有近一半的人無法在急用時馬上挪出400美元（約新台幣1萬1970元）來支應。

美國聯邦準備理事會表示，許多家庭在疫情爆發前財務狀況已不穩定，全美經濟停擺後處境更加艱鉅，其中以低收入戶受創最為嚴重。

聯準會是在4月3日到6日展開調查，當時國會已批准大規模的2兆美元振興方案，但紓困金還沒送到家庭戶頭。調查發現，有近一半的受訪者上月覺得生活有困難，或只能勉強糊口。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）在聲明中說：「調查數據顯示，在爆發公衛危機初期，出現財務困難的美國人比2019年秋季還多。」

為了遏止疫情擴散，美國4月禁止店家做生意整個月，而這份調查是在受經濟停擺衝擊前完成。

報告中指出，2月有13%的勞工失業或遭強制休假，有6%的勞工工時縮減或放無薪假。

聯準會說，年收入不到4萬美元的勞工中，有39%通報失業，表示至少有大學學歷的人，較可能保住能在家工作的飯碗。

聯準會表示，沒有工作或工時縮減的勞工中，有近2/3說他們4月付不出帳單，有46%說手上沒有400美元可供急用。

報告說：「這凸顯了在COVID-19疫情發生前，一些家庭的經濟狀況已不穩定。」

但好消息是，3月遭強制休假的勞工中，幾乎全都期望回到工作崗位，不過有超過3/4不知道何時才能復工。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP