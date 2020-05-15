羅斯福號篩檢防疫情再起 又爆5名返艦海軍官兵確診

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（法新社華盛頓14日電） 美國海軍對航空母艦「羅斯福號」人員大規模篩檢，以防復航後爆出第2波疫情，但美國1名官員今天證實，至少有5名返回艦上的海軍官兵驗出感染新型冠狀病毒後撤離航艦。

「紐約時報」率先報導，目前停在關島的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）爆出新病例。

美國1名官員證實，這5名海軍官兵驗出陽性反應但無癥狀，他們已在關島隔離2周。這5人接下來檢測兩次都呈陰性，因此獲准返回艦上，但後來再度篩檢又呈陽性。海軍方面不願就此正式置評。

羅斯福號3月下旬爆出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後便停靠關島隔離檢疫，艦上近4900名人員中有1000多人確診感染。海軍制定多項篩檢程序，以便兩次篩檢陰性者返回艦上，期望讓航艦儘快出海值勤。

如今傳出返艦人員確診感染，凸顯篩檢和病毒持續存在所帶來的挑戰。美國軍職人員和五角大廈文職人員及眷屬中有將近8300人染疫，27人病故。

五角大廈官員表示，由於持續篩檢、定期消毒及實施人員戴口罩與分隔措施，羅斯福號不太容易再爆發大規模疫情。目前已有約2900名海軍官兵返回艦上，所有人都戴口罩且儘可能保持社交距離。

© 2020 AFP